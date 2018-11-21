منتدى أبوظبي للأعمال ينطلق في دورته الثالثة 26 الجاري

المصدر: أبوظبي – البيان

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق يوم 26 نوفمبر الجاري في فندق روز وود بجزيرة المارية، أعمال الدورة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال تحت شعار «غداً 21، عصر جديد من الفرص»، بتنظيم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.

ويعتبر منتدى أبوظبي للأعمال المنصة الأهم في إمارة أبوظبي للقطاعين العام والخاص باعتباره منبرا هاما يجمع كبار المسؤولين من القطاع الحكومي في إمارة أبوظبي مع المستثمرين ورجال الأعمال من القطاع الخاص على مستوى الإمارة.

وتهدف الدورة الثالثة لمنتدى أبوظبي للأعمال هذا العام إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي لما من شأنه أن يسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي وجعله المحرك الرئيس لعجلة التنمية الاقتصاد المستدامة في الإمارة، وتحقيق رؤية إمارة أبوظبي 2030.

وكانت الدورة الأولى لمنتدى أبوظبي للأعمال قد عقدت عام 2016 تحت شعار ((نعمل لتحقيق اقتصاد مستدام))، في منصة حوارية للتعاون المشترك بين كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص فيما جاءت الدورة الثانية للمنتدى عام 2017 تحت شعار ((شركاء لتحقيق التنمية المستدامة)).

وأكدت تعزيز بيئة الأعمال التنافسية في إمارة أبوظبي والعمل على جذب الاستثمارات الخاصة وتطوير كفاءة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي. ويحرص القائمون على تنظيم المنتدى على تمكين القطاع الخاص للانطلاق نحو العالمية من خلال تعزيز تنافسيته القطاع الخاص.

وتشارك في دعم فعاليات أعمال منتدى أبوظبي للأعمال في دورته الثالثة هذا العام العديد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي من اهمها دائرة التخطيط العمراني والبلديات، ودائرة الصحة، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الثقافة والسياحة، ومركز أبوظبي للأعمال ومكتب تنمية الصناعة التابعين لدائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي وشركة أبوظبي للموانئ وشركة أدنوك للتوزيع، ودائرة الطاقة، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة "زون سكورب " وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية.