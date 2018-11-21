بنك الفجيرة الوطني يشارك في المؤتمر السابع لغرفة التجارة الدولية

المصدر: الفجيرة - البيان

شارك «بنك الفجيرة الوطني» في المؤتمر السابع لغرفة التجارة الدولية بالإمارات والمعني بتمويل التجارة والذي جرى في غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً بحضور أكثر من 150 مشاركاً ناقشوا التطورات المحلية والإقليمية التي تؤثر على التمويل التجاري.

ويتمتع بنك الفجيرة الوطني بخبرة كبيرة في مجال التمويل التجاري الذي يعتبر ركيزة أساسية لنموّ البنك عبر السنوات. وتعود الشراكة بين غرفة التجارة الدولية في الإمارات وبنك الفجيرة الوطني لعام 2011 حين دعم البنك الفعالية للمرة الأولى وشدد على أهمية القطاع التجاري والمصرفي بالنسبة إلى دفع النمو الاقتصادي.

وتتيح المنصة لأصحاب المصلحة التفكير في التحديات والفرص المتاحة بالنظر إلى التنظيمات وظروف الاقتصاد الكلي الدائمة التغير.

وناقش قادة القطاع العاملون في المؤسسات المصرفية وشركات التأمين وشركات التكنولوجيا المالية وغيرها التحديات السائدة والفرص المتاحة في أفريقيا إلى جانب التطورات الإقليمية التي تؤثر على التمويل التجاري، والتكنولوجيا المالية، ورقمنة المؤسسات، ومواضيع أخرى ذات أهمية بالنسبة إلى أصحاب الشأن المحليين والدوليين.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «يحظى المؤتمر بمشاركة أوسع عاماً بعد عام ونفتخر بمشاركتنا في هذه الفعالية الرائدة إذ إنها ترسّخ مكانتنا كشريك مالي موثوق بالنسبة إلى المؤسسات في الإمارات. لقد شهدت السنوات الأخيرة تعقيدات بفعل التحديات العالمية المستمرة التي أثّرت على الاقتصاد المحلي.

لكن بالرغم من هذه السلبيات، تبدو التوقعات إيجابية بالنسبة لدولة الإمارات، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة في النموّ خلال السنوات المقبلة».

وتبرز فرص هائلة في قطاع التمويل التجاري فيما تواصل دولة الإمارات اكتساب سمعة ممتازة كمركز للتجارة وإعادة التصدير بين الدول المتطورة والنامية. وتحتاج البنوك في المستقبل إلى دعم منتجات التمويل التجاري التقليدية من خلال توفير الوصول إلى الإنترنت بما أنّ الابتكار هو السبيل الوحيد لتعزيز النموّ. فنحن نتوقع أن نشهد تغييرات كبيرة في طريقة توفير خدمات التمويل التجاري في السنوات المقبلة ونسعى إلى أن نكون رواداً فيها.