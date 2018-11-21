«إيه إس جي سي» تنال الجائزة العالمية في الابتكار لإدارة المشاريع

المصدر: دبي - البيان

واصل قطاع الإنشاءات في الإمارات جذب الاهتمام العالمي مع إعلان فوز شركة «إيه إس جي سي»، للبناء والإنشاءات في الإمارات بالجائزة العالمية في الابتكار لإدارة المشاريع خلال معرض إدارة المشاريع في لندن 2018 لتصبح بذلك أول شركة من منطقة الشرق الأوسط تفوز بهذه الجائزة.

أشادت لجنة التحكيم القائمة على الجائزة بقدرات الشركة على استخدام الأنظمة المتطورة بشكل موسع ومتقدم في مشاريعها، مثل تقنية نمذجة معلومات البناء ودمج المجسمات ثلاثية الأبعاد مع محركات الألعاب وتقنيات الواقع الافتراضي ورسم الخرائط بتقنيات رباعية الأبعاد لتعزيز الإنتاجية وتسريع تنفيذ المشاريع.

والحفاظ على معايير الجودة العالمية. وضمت قائمة المرشحين مجموعة من الشركات العالمية بما في ذلك شركة «روساتوم» من روسيا، وشركتا «إن بلان» و«لوجي كال بروجكتس» من المملكة المتحدة.