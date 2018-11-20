«كريم» تعمل مع «جيفريز» بشأن جمع تمويل

المصدر: دبي ــ رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة كريم لخدمات تأجير السيارات ومقرها دبي تعمل مع بنك الاستثمار جيفريز مستشاراً بشأن جمع تمويل وخيارات استثمار تشمل صفقة دمج واستحواذ محتملة مع أوبر تكنولوجيز.

وقال مصدران إن تعيين جيفريز يبين أن المباحثات بين الشركتين بشأن الصفقة المحتملة أصبحت أكثر جدية. وأحجمت كريم وجيفريز عن التعليق. وامتنعت أوبر عن التعليق على وجود صفقة محتملة مع كريم.

وقال مصدر إن كريم تعمل أيضاً مع سي.آي.سي.سي الصينية مستشاراً بشأن صفقات محتملة، ولم يتسنَ الاتصال بسي.آي.سي.سي خارج ساعات الدوام الرسمية. وقالت كريم في أكتوبر إنها أمنت تمويلاً جديداً بقيمة 200 مليون دولار من مستثمرين قائمين، لكنها من المتوقع أن تجمع المزيد لتمويل خطط توسع.