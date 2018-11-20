الإمارات ضمن الخمسة الكبار جاذبية للأعمال والمواهب

المصدر: لوزان - البيان

تقدمت دولة الإمارات في 12 مؤشراً، ضمن النسخة الخامسة من تقرير ترتيب المواهب العالمية، والصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، حيث حلّت رابعاً في مؤشر الجاهزية لتلبية متطلبات سوق العمل، والخامسة عالمياً في مؤشر الجاذبية، حيث تعد بيئة الأعمال الإماراتية الأكثر جذباً للخبرات والمهارات.

وحلت الدولة في المرتبة 18 عالمياً في نسبة نمو القوى العاملة، والثانية في توافر العمالة الماهرة والخبرات الإدارية والقيادية، والتاسعة في تلبية النظام التعليمي لاحتياجات تنافسية الاقتصاد وتلبية حاجة سوق العمل، والمهارات اللغوية، وكيفية تلبيتها لمتطلبات الشركات والمؤسسات.

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