الدولة الأكثر استعداداً للمستقبل

المصدر: دبي - أشرف رفيق

صنف موقع «بيزنس انسايدر» الإلكتروني دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والرابع عالمياً بين أكثر دول العالم استعداداً للمستقبل، متقدمة على سويسرا وفنلندا وألمانيا.

وجاءت الولايات المتحدة ولوكسمبورج وسنغافورة في المراكز من الأول إلى الثالث على الترتيب، والسعودية في المركز الخامس، واشتركت البحرين وعُمان في المركز السادس.

وصنف الموقع أكثر 25 دولة في العالم استعداداً للمستقبل، على أساس عناصر شملت مدى سرعة تأقلم البلاد مع نماذج الأعمال الرقمية، وإلى أي مدى تضمن الحكومة مناخاً يحقق استقرار السياسات لأداء الأعمال، ومدى استجابة الحكومة بفاعلية للتغيرات، ورؤية الحكومة على المدى البعيد.

وفي كل فئة تحصل الدولة على تقدير بين واحد وسبعة، وحصلت الإمارات على تقدير 5.6 نقاط، بينما حصلت الولايات المتحدة ولوكسمبورج صاحبتي المركزين الثالث والثاني على 5.7 نقاط، وسنغافورة صاحبة المركز الأول على 6.1 نقاط.