الإمارات مشارك رئيس في معرض البحرين الدولي للطيران 2018

المصدر: الصخير/‏‏‏ البحرين - البيان

اختتمت النسخة الخامسة من معرض البحرين الدولي للطيران فعالياتها التي امتدت 3 أيام، منذ 14 وحتى 16 من نوفمبر 2018، وأقيمت في قاعدة الصخير الجوية، وبتضافر عدد وفير من الجهات والمؤسسات الرسمية البحرينية.

وبمشاركة دولية وإقليمية جاءت كدليل على تحقيق هذه النسخة مستويات عالية من النمو، فضلًا عن الأرقام التجارية القياسية التي حققتها نسخة العام الحالي و إبرام صفقات تجارية بقيمة إجمالية تجاوزت 5 مليارات دولار أميركي.

وامتدادًا لسلسلة التعاون والتكاتف ما بين الشقيقتين البحرينية والإماراتية ومن منطلق البحث المتجدد عن نواحي العمل المشترك بين الطرفين، جاءت الإمارات في مقدمة الدول المدرجة على لائحة المشاركة في معرض الطيران.

والتي انفردت بجناح خاص بلغت مساحته زهاء 635 متراً مربعاً، متيحًا الفرصة للقطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات المكتسبة والمعارف الغنية والمخططات المستقبلية في مجال الطيران، بتواجد 14 شركة إماراتية ومن ضمنها شركات متخصصة في مجالات الطيران وهندسة الآلات والمعدات الصناعية الحربية والفضاء.

وأثمرت هذه المشاركة عن إبرام عدد من الصفقات وعقد الاتفاقيات، جاء أولها في اليوم الأول من المعرض عبر توقيع اتفاقية لتوفير الخدمات الجوية بين كل من الهيئة العامة للطيران المدني من الجانب الإماراتي وشؤون الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.

بالإضافة إلى تبادل المعلومات الأمنية المتعلقة بالطيران المدني. تلاها توقيع شركة طيران الخليج مذكرة تفاهم مع مجموعة الاتحاد للطيران لإجراء اتفاقيات تجارية شاملة لعدد من المجالات المشتركة بين الطرفين.

وعلى صعيد قطاع الفضاء، أمضى الطرفان على إعلان مبادئ لتدريب فريق البحرين للفضاء والتخطيط لإطلاق قمر صناعي مشترك بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء وكل من وكالة الإمارات للفضاء وجامعة خليفة، دعمًا لبرنامج الفضاء الذي تعكف مملكة البحرين حاليًا على تفعيله أسوة بشقيقتها الإماراتية لما كان لها من سبق وإنجازات في هذا المجال، استكمالًا لمسيرة التعاون والتكاتف الثنائي.

ومن جهتها، أثنت شخصيات بارزة من الوفد الإماراتي المشارك في المعرض على الجهود الجبارة من الجانب البحريني في تنظيم وإخراج المعرض، وعلى ما آل إليه خلال نسخه الخمس المنعقدة من تطور ملحوظ ونمو مبهر، وعلى الفرص التي يتيحها لكافة الجهات المشاركة لاستعراض قدراتها وإمكاناتها الجوية والتجارية والعسكرية واغتنام هذه الفرص بتحقيق عوائد عالية.