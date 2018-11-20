مؤتمر التعاون الصناعي يدعو للاستثمار في الموارد التقنية والفنية

المصدر: الشارقة- البيان

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، «مؤتمر التعاون الصناعي وسلسلة التوريد» في دورته الثانية، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

ودعا المشاركون في المؤتمر الذي أقيمت فعالياته بمقر الغرفة، إلى مضاعفة الاستثمار في الموارد التقنية والفنية البشرية لتطوير الصناعات الوطنية والابتكار في سلسلة التوريد وتوظيف الأدوات الرقمية المتطورة وبرامج الأتمتة لتعزيز تنافسية الشركات المحلية.

افتتح المؤتمر عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور محمد سعيد رئيس اتحاد الغرف العربية، ومحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالوكالة وشاهين علي شاهين الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف العربية.

وسعود المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وعبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لخدمات الأعضاء في غرفة الشارقة مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات.

أداة تطويرية

وأعرب عبدالله العويس عن شكر الغرفة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، على رعايته الكريمة لفعاليات المؤتمر ولمختلف مبادرات الغرفة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير القطاع الصناعي وتأهليه لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية الطموحة لإمارة الشارقة، وبما ينسجم مع «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الإمارات 2071».

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، كرّم عبدالله العويس الشركات الحائزة على جائزة «أفضل عشر شركات مُصدرة في الشارقة» خلال 2017، وهي «يونيبيكس لمنتجات الألبان» و«الإمارات للتكرير» و«أوكسجين الشارقة» و«فايسن بوليمرز» و«ساوني للمنتجات الغذائية» و«إس كي أم» و«دبمسك لتجارة الصلب» و«هازل ميدل إيست» و«بيرفكت للصناعات»، و«ستاندرد كاربيتس».