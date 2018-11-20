أراضي دبي تعزز خدمات «إيجاري» الذكي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحقيق تطور جديد، وذلك من خلال إنجازها «مبادرة التحسين» لخدمة التسجيل الذاتي لعقود الإيجار، بإضافة خدمات جديدة على تطبيق إيجاري الذكي.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: هذه الخطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها الدائرة لدعم رؤية دبي الذكية بصورة ملموسة والمتوائمة مع أهداف استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية وتقليل عدد زيارات العملاء بنسبة 80%«.

وإضافة خدمات جديدة على تطبيق إيجاري الذكي ستساعد المتعاملين على توفير الوقت والجهد، إضافة إلى خفض الرسوم لهم بصورة ملموسة. وسينعكس ذلك بالإيجاب على سعادتهم، علمًا بأن هذه الشريحة من المتعاملين تمثل ما نسبته 30% من عدد المعاملات اليومية، والتي تصل بالمعدل إلى 600 عقد إيجار يومياً».

وقال حمدان المدحاني مدير إدارة تنظيم العلاقات الإيجارية في أراضي دبي: الخدمات الجديدة ستمكن المالك من تسجيل عقود الإيجار وتجديدها وإرسال العقد رقمياً إلى المستأجر للاعتماد، إضافة إلى تمكين المستأجر من تسجيل عقد إيجار جديد أو تجديد من خلال التطبيق، ويتم إرسال تفاصيل العقد إلى المالك مباشرة للاعتماد دون الحاجة لزيارة مكاتب أمناء الخدمة المختصين بتسجيل عقود إيجاري«.

وتستهدف المبادرة مختلف فئات المستأجرين العقاريين، حيث تتيح لهم إجراء عمليات تسجيل وتجديد عقود الإيجار مباشرة وفي نفس اللحظة التي يتم فيها توقيع عقد الإيجار بين المستأجر ومالك العقار الذي انتهت لديه صلاحية نظام»إيجاري«، أو إذا كان العقار الذي يملكه لا يدار بواسطة شركه عقارية مرخصة.

نظام تفاعلي

ويمكن القيام بهذه الخدمة من دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتعتمد هذه المبادرة على النظام التفاعلي بين المستأجر والمالك، حيث يقوم المستأجر أولاً بتسجيل بيانات عقد الإيجار عبر التطبيق الذكي لنظام»إيجاري).

ومن ثم تصل رسالة نصية إلى مالك العقار أو الجهة المؤجرة، ليقوم بعدها بمراجعة البيانات، والموافقة على الطلب المرسل من قبل المستأجر. وبعد إكمال هذه الخطوات، يتم تفعيل شهادة تسجيل عقد الإيجار التي يمكن استخدامها في كافة المعاملات لدى مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية، أو لدى جهات تزويد الخدمات لإنجاز معاملاته، سواء عبر الخدمات الإلكترونية لدى تلك الجهات أو التطبيقات الذكية.