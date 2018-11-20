مذكرة تفاهم بين غرفة دبي و«الاتحاد لائتمان الصادرات»

المصدر: دبي ــ البيان

وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، لتسهيل التعاون المشترك بين الطرفين في ما يختص بتعزيز تنافسية أعضاء غرفة دبي في مجال التصدير والاستفادة من خبرات شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في التأمين ضد مخاطر الصادرات.

وبموجب الاتفاقية، يمكن لأعضاء غرفة دبي الاستفادة من الندوات وورش العمل التي ستنظمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات حول أهمية وفوائد التأمين ضد مخاطر الصادرات، ومساعدة أعضاء الغرفة على استكشاف قطاعات وأسواق جديدة حول العالم، إضافة إلى إعداد تقارير دورية من قبل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات حول المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بأنشطة التجارة الدولية.

كما تنص المذكرة على عمل غرفة دبي على إشراك ممثلي شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في كل الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالأعضاء المعنيين، إضافة إلى إحالة غرفة دبي كل الاستفسارات المتعلقة بحلول ائتمان الصادرات وتمويل التجارة وسندات الضمان إلى شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وشارك في توقيع الاتفاقية عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وذلك بحضور حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، والمهندس ساعد محمد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وعضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وعدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين في كل من غرفة دبي وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وأكد بوعميم أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التنافسية وتشجيع الصادرات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، معتبراً أن تنمية التبادل الخارجي وخفض المخاطر المرتبطة بالتصدير أولوية لغرفة دبي، وذلك في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تعتبر التجارة إحدى ركائزها الأساسية في اقتصاد دبي.

منافسة

ولفت بوعميم إلى أن الاتفاقية ستعزز من وعي أعضاء الغرفة من المصدرين بالمخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بالتصدير إلى الأسواق المستهدفة، مبيناً أن الغرفة تهدف لخفض المخاطر لأعضائها، ومساعدتهم على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وتسهيل توسعهم فيها وخصوصاً في قطاعات وأسواق جديدة، مثمناً التعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات، بما يخدم قطاع التجارة وخصوصاً التصدير وإعادة التصدير في إمارة دبي.

وقال المهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في الاتحاد لائتمان الصادرات:

تؤكد هذه الشراكة التي تم عقدها مؤخراً بين الاتحاد لائتمان الصادرات وغرفة دبي التزامنا المستمر بالقيام بدور ريادي ضمن توجه دولة الإمارات نحو التنويع الاقتصادي. ويهدف هذا التحالف إلى توفير المساعدة والتوجيه الضروريين للشركات الإماراتية لتحقيق المزيد من النمو والتطوير لأعمالها.

تنويع

من جهته، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: إن جهود الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم استراتيجية التنويع غير النفطي في دولة الإمارات تكمّل هدف غرفة دبي في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي. وتؤكد هذه الشراكة أهمية تثقيف وتزويد المصدرين في دبي بأدوات الحد من المخاطر التي من شأنها مساعدتهم على التنافس والتوسع في الأسواق الدولية.