«أدنوك» تعلن شركاء جدداً في امتياز «غشا» للغاز قريباً

المصدر: أبوظبي - البيان

قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، إن أدنوك ستقوم خلال الفترة المقبلة بالإعلان عن مبادرات استراتيجية جديدة، بما في ذلك شركاء جدد في امتياز «غشا» للغاز عالي الحموضة.

والذي يضم حقول «الحِيل» و«غشا» و«دلما» وغيرها من الحقول البحرية. وستشمل الإعلانات الفائزين بالمزايدة التنافسية التاريخية التي أطلقتها حكومة أبوظبي لمنح تراخيص لـ 6 مناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز، والمتوقع أن تحتوي على كميات ضخمة قد تصل إلى عدة مليارات من براميل النفط وعدة تريليونات من الأقدام المكعبة من الغاز.

وأكدت (أدنوك)، أنها ستقوم خلال الأسابيع المقبلة بتسريع العمل على تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة والشاملة للغاز، وكذلك خطط زيادة السعة الإنتاجية من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بنهاية 2020.