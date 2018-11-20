«الغرير للعقارات» تستعد لتسليم 4 مبانٍ سكنية في ديرة

المشاريع الجديدة تضم 236 وحدة سكنية متنوعة | من المصدر

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  • دبي ـ البيان
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أعلنت شركة الغرير للعقارات، ذراع التطوير العقاري في شركة الغرير للاستثمار استعدادها لتسليم 4 مبانٍ سكنية جديدة في منطقة ديرة، كجزء من مشروعاتها السكنية البالغة قيمته 5 مليارات درهم.

وتضم المشاريع الأربعة الجديدة 236 وحدة سكنية متنوعة. وقال سلطان الغرير، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للعقارات: نواصل تقديم مشاريع عالمية المستوى دعماً لرؤية الإمارات 2021.

وتبلغ تكلفة مشاريع الغرير للعقارات، التي تم الإعلان عنها مسبقاً نحو 5 مليارات درهم وتشمل 58 مبنى مؤلفاً من 8000 وحدة سكنية و350 ألف قدم مربع من وحدات البيع بالتجزئة. ومن المقرر الانتهاء من المشاريع المتبقية بحلول الربع الرابع من عام 2020.

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