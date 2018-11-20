712 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 712 مليون درهم. وتم تسجيل 143 مبايعة بقيمة 216 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 50 مليون درهم و132 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 166 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا. وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 5 ملايين. وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 496 مليون درهم، منها 21 رهن أراض بقيمة 459 مليون درهم و35 رهن فلل وشقق بقيمة 37 مليون درهم أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 347 مليون درهم ورهن بمنطقة عيال ناصر بقيمة 35 مليون درهم.