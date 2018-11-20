«دناتا» تواصل الاستثمار في الولايات المتحدة

المصدر: دبي- البيان

تواصل دناتا، التي تعَدّ من أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم، توسعاتها في الولايات المتحدة الأميركية، وأصبحت تقدم خدماتها الآن في 20 مطاراً أميركياً بعد أن باشرت مؤخراً عمليات جديدة للمناولة الأرضية وخدمات الشحن بمطار لوس أنجليس.

واستثمرت دناتا 8 ملايين دولار في البنية التحتية والموارد لإطلاق عملياتها في لوس أنجليس، ووفّرت أكثر من 350 فرصة عمل محلية. وستخدم دناتا مبدئياً نحو 4600 رحلة سنوياً، تشغلها 6 ناقلات جوية عبر هذا المطار، هي الخطوط النمساوية وإيبيريا الإسبانية والخطوط الجوية اليابانية ولوفتهانزا والخطوط السويسرية وكوانتاس.

وقال ديفيد باركر، الرئيس التنفيذي لشركة دناتا الولايات المتحدة: تؤكد إضافة مطار لوس أنجليس إلى شبكتنا المتنامية التزامنا القوي بالسوق الأميركية، حيث قمنا بتوسيع عملياتنا بشكل كبير من خلال استثمارات ضخمة في مرافقنا ومواردنا خلال العامين الماضيين. ونرى فرصة لإحداث تغيير في تميّز وجودة الخدمات لعملائنا من الناقلات الجوية بهذا المطار المهم.

وقال جورج منش، نائب رئيس البنية التحتية للمطارات بمجموعة لوفتهانزا: متحمسون للغاية لتنمية علاقتنا في أميركا الشمالية مع دناتا وتوسيعها لتشمل مركزاً رئيساً آخر مثل لوس أنجليس. ومن خلال تجاربنا في تلقي أفضل الخدمات بمطارات بوسطن و«نيويورك جيه اف كيه» وسان دييغو وتامبا، فإننا نتطلع إلى تقديم خدمات متميزة لعملائنا بالاشتراك مع دناتا في مطار لوس أنجليس.

وكانت دناتا بدأت عمليات المناولة الأرضية والشحن في الولايات المتحدة من خلال الاستحواذ على شركات عاملة هناك في 2016.

ومع التوسع المستمر في عملياتها، استثمرت دناتا منذ ذلك الحين أكثر من 35 مليون دولار في تطوير مرافق وشراء معدات وتقنيات جديدة وعمليات تدريب في تلك الدولة. كما وظفت خلال العامين الماضيين 1000 شخص إضافي ليزيد عدد موظفي فريقها هناك على 3750 شخصاً من ذوي الخبرة والكفاءة.

وتتجلى جودة خدمات دناتا في النمو المستمر لقاعدة عملائها. فقد أصبحت تخدم الآن أكثر من 60 ناقلة في الولايات المتحدة بعد فوزها بأكثر من 45 عقداً جديداً خلال الـ12 شهراً الماضية. ومع انضمام مطار لوس أنجليس، أصبحت شبكة دناتا العالمية للمناولة الأرضية والشحن تغطي الآن 87 مطاراً في 13 دولة.