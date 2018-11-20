دبي في قائمة أفضل 10 مدن بالعالم

المصدر: دبي- وائل الخطيب

تصدرت دبي قائمة أفضل مدن الشرق الأوسط وأفريقيا وأكثرها تأثيراً، والمركز التاسع عالمياً، ضمن المؤشر العام لأفضل مدن العالم 2019، التي أصدرها موقع «Best Cities» الكندي.

وجاءت الإمارة في المرتبة الثانية عالمياً في الفئة الفرعية التي تقيس معدل الجريمة، والمعالم العمرانية، والطقس، وأنشطة الحدائق والمتنزهات الترفيهية والأنشطة الخارجية، فيما احتلت المرتبة 6 في مجال الطقس، والمرتبة الثانية بعد هانوي في المتنزهات والأنشطة الخارجية.

وقال الموقع في تقرير له: إن دبي مزيج مذهل من العمارة والتراث العربي، والثقافة الأصيلة، التي تجمع بين الأسواق التقليدية والتسوق الفاخر، والتي انبثقت من بين الرمال الذهبية أشبه ما يكون بالسراب.

وأضاف: «ألهمت دبي عواصم إقليمية أخرى للارتقاء إلى المعالي، وأصبحت عاصمة المنطقة الحديثة، التي تتسم بالتسامح والانفتاح، والرؤية المستقبلية، لتتحول إلى علامة تجارية عالمية، يتشوق نصف الكرة الغربي لمعرفتها وزيارتها.

وبحلول 2020، عندما تستضيف المدينة معرض إكسبو العالمي، تهدف الإمارة إلى جذب 20 مليون زائر سنوياً، ومضاعفة العدد الذي استقبلته في 2012، واستقبلت دبي 15.8 مليون زائر دولي خلال 2017 بزيادة 6.5% عن عام سابق». وأكد عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للسياحة والترويج التجاري:

«أطلقت سياحة دبي هذا العام حملة جديدة للترويج لمنطقة صحراء المرموم في الإمارة، والتي لا تقتصر على سباقات الهجن فحسب، بل تحظى بشعبية كبيرة لدى عشاق الطبيعة والمغامرات»، موضحاً أن التركيز سينصب على المناطق غير المعروفة وعلى كنوزها الدفينة. وشدد كاظم على أنه لا يرى هدف جذب 20 مليون زائر لمدينة دبي بعيداً.