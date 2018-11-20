مصرف الهلال يطور الكوادرالإماراتية في السوق المالية

المصدر: أبوظبي- البيان

قام مصرف الهلال بتخريج الدفعة الأولى من برنامجه التدريبي الرائد «رواد الهلال»، مؤخراً، الذي يأتي تماشياً مع استراتيجية التوطين التي يتبناها المصرف.

حيث تم تصميمه ليشمل التدريب النظري والعملي، ويسهم في تطوير الكوادر والمواهب الوطنية وتعزيز نموها وتقدمها في الإعمال المصرفية.

أقيم حفل التخريج في قاعة مصرف الهلال في أبراج البحر بحضور أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي، وسلطان المحمود، رئيس إدارة الموارد البشرية، إضافة إلى المسؤولين التنفيذيين بالموارد البشرية للمصرف، والإدارة العليا والمشرفون على برنامج رواد للتدريب وآخرون، كما تم الترحيب بالدفعة الثانية من البرنامج التي بدأت استعداداتها للرحلة التدريبية الممتدة على فترة 12 شهراً.

وقال أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: «يعتبر برنامج رواد الهلال إحدى المحطات التدريبية المهمة التي تؤهل خريجي الجامعات الوطنية في دولة الإمارات ليصبحوا مهنيين محترفين في مجال المصارف، وبالتالي قادة للمستقبل».

وقال سلطان المحمود، رئيس قسم الموارد البشرية في مصرف الهلال: «مع معدل الاحتفاظ بالموظفين بنسبة 92%، تم تصميم برنامج رواد الهلال، ليصبح مصرف الهلال الجهة المفضلة للعمل لدى مواطني دولة الإمارات الشباب والموهوبين والطموحين».