انتخاب شخصيتين إماراتيتين لمناصب قيادية في «الدولي للاتصالات»

المصدر: دبي - البيان

شهد مؤتمر المندوبين المفوضين 2018 الذي اختتم أعماله مؤخراً في دبي انتخاب شخصيتين إماراتيتين لمنصبين مهمين في الاتحاد الدولي للاتصالات.

حيث انتخب المهندس سيف بن غليطة لمنصب نائب رئيس مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2019، والمهندس عبد العزيز الزرعوني لمنصب رئيس فريق العمل المعني بحماية الأطفال على الإنترنت التابع لمجلس إدارة الاتحاد. كما تولى المهندس طارق العوضي، المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، رئاسة المجموعة العربية خلال المؤتمر.

وقال المهندس سيف بن غليطة: «فخور بتمثيل بلادي في هذا المنصب المهم، وسأعمل من خلال ذلك على تنفيذ التوجهات التي تخدم التنمية المستدامة». فيما قال العوضي: «تتبوأ الإمارات مكانة الصدارة في إطلاق المبادرات والتحول الذكي وربط العالم وتطوير بنية تحتية ملائمة لذلك».

بدوره، قال المهندس عبد العزيز الزرعوني: «إنه لشرف لي أن أستلم قيادة فريق يتولى حماية أجيال المستقبل من خطر الجرائم الإلكترونية».