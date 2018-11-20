500 رجل أعمال و30 متحدثاً في «الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر» 10 ديسمبر

المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يشارك نحو 30 متحدثاً وخبيراً اقتصادياً عالمياً، وأكثر من 500 من رجال الأعمال وقادة القطاعات الاقتصادية في فعاليات الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يقام 10 - 11 ديسمبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

وتهدف الدورة الرابعة من المنتدى التي تقام تحت شعار «صناعة مستقبل الاقتصاد»، إلى رصد التحولات التنافسية والمتغيرات الجذرية في خريطة الاقتصاد العالمي. جاء الكشف عن تفاصيل المنتدى خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس في القصباء، بحضور مروان السركال، الرئيس التنفيذي لـ«شروق».

ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»، وهند اليوحة، مديرة إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، وعمر علي صالح، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وشهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وعايدة أرملي، مديرة المسؤولية المجتمعية في بنك الشارقة، وزيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة إينوك، وعدد من رؤساء ومديري المؤسسات الحكومية وشركاء الدورة الرابعة من المنتدى.

وقدّم محمد المشرخ عرضاً تفصيلياً كشف خلاله برنامج النسخة الرابعة من المنتدى، الذي يقام تحت شعار «صناعة مستقبل الاقتصاد»، موضحاً أن اختيار الشعار لهذا العام جاء لتسليط الضوء على مستجدات التوجهات المستقبلية للاستثمارات المحلية والعالمية، والتعرف إلى كيفية توظيفها لتحقيق التنمية المستدامة، ومدى إسهام التكنولوجيا في صناعة مستقبل اقتصادات الدول.

وسيتم تنظيم ورشة عمل متخصصة قبل انطلاق المنتدى، بالتعاون بين منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر والرابطة العالمية لوكالات تشجيع الاستثمار، تتناول أفضل ممارسات عرض الفرص الاستثمارية، عبر دراسة احتياجات المستثمرين ومواكبة التطورات التكنولوجية لتحديد القطاعات التي يركزون عليها.