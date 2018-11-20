تشاينا موبايل تختار مركز «داتامينا» لتوفير البيانات

المصدر: دبي - البيان

أبرمت تشاينا موبايل إنترناشيونال كوربوريشن وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة اتفاقية تعاون تشمل إنشاء نقطة تواجد جديدة (PoP) للشركة الصينية في مركز داتامينا، الرائد بتوفير حلول الاتصال وخدمات مراكز البيانات للعملاء عبر منطقة الشرق الأوسط.

وستساهم خدمات داتامينا المتطورة في تمكين «تشاينا موبايل» من الوصول بشكل سلس إلى أسواق المنطقة عبر نقطة التواجد الجديدة التي ستعمل أيضاً كنقطة اتصال رئيسة للوصول إلى السوق الأفريقية.

وتأتي اتفاقية التعاون الجديدة بين الجانبين في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين الصين ودولة الإمارات على كافة الأصعدة ولا سيما في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينج إلى الإمارات في يوليو من العام الحالي والتي تم خلالها التوقيع على 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم عبر مختلف القطاعات.

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تماشياً مع التطورات السريعة التي يشهدها عالم تقنيات الاتصال وحلول مراكز البيانات في وقتنا الحالي، حرصنا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على توفير خدمات عالمية المستوى لشركائنا وعملائنا الإقليميين والعالميين.

ونحن سعداء للغاية لاختيارنا من جانب شركة تشاينا موبايل إنترناشيونال في هذه الشراكة المميزة لإنشاء نقطة تواجد جديدة للشركة في مركز بيانات داتامينا. إن عملاءنا يمثلون جوهر عملياتنا وخططنا الاستراتيجية، ومن شأن تعاوننا الجديد مع تشاينا موبايل أن يساهم في تبسيط مهمتنا الهادفة إلى توفير اتصال سلس للعملاء وتعزيز كفاءة عملياتهم.

ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى وضع معايير جديدة لخدمات الاتصال ذات المستوى العالمي لتلبية الاحتياجات المتنامية من جانب العملاء في المنطقة».

ويأتي التعاون الجديد بين شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة وتشاينا موبايل استكمالاً للعديد من المبادرات الأخرى التي اتخذها الجانبان لربط البنية التحتية الخاصة بالاتصالات بين الصين والإمارات.