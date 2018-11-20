تعاون صندوق خليفة وأكاديمية دبي لريادة الأعمال في سلسلة تدريبية

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلق صندوق خليفة مؤخراً، سلسلة من البرامج التدريبية في مختلف إمارات الدولة، وذلك بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال، الذراع التعليمية لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي.

وتشمل البرامج، دورات تدريبية وورش عمل عديدة، تتناول موضوعات عديدة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وقطاع الضيافة، وغيرها من القطاعات الحيوية، التي يعمل صندوق خليفة على دعمها وتعزيز ريادة الأعمال ضمنها، تماشياً مع استراتيجيته في تشجيع الابتكار، وتأسيس المشاريع الصغيرة الإماراتية التي من شأنها أن تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت موزة الناصري، مديرة تنفيذية بإدارة تطوير رواد الأعمال في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: يواصل صندوق خليفة في بذل جهوده الحثيثة في تنفيذ المبادرات والفعاليات المختلفة وفي مقدمها حملات التوعية وبرامج تطوير، التي تستهدف طلبة الجامعات والمدارس، الذين يشكلون أعمدة الأساس لبناء مستقبل واعد مبني على ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما يعمل الصندوق على دعم الأفكار والمشاريع الابداعية القائمة على الابتكار والتطور التكنولوجي، والتي تسهم في تطوير ونجاح المشاريع عبر تقديم الدعم الاستشاري والمادي المطلوبين. وتأتي مجموعة الدورات التدريبية التي نقوم بها بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال لتؤكد حرصنا الكامل على تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع شركائنا المحليين.

وقالت ابتهال الناجي، مديرة أكاديمية دبي لريادة الأعمال: نشدد على أهمية القيام بمثل هذه الدورات والفعاليات، التي تتواءم مع استراتيجيتنا في تقديم الدعم المطلوب للنهوض في ريادة الأعمال في الدولة وتوفير بيئة حاضنة للشباب. وضمن سلسلة الدورات والورش التدريبية، التي أطلقها الصندوق، تم عقد دورة بعنوان «كيف أبدأ مشروع ناجح في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» في شهر أكتوبر الماضي، في إمارة رأس الخيمة في كلية التقنية للطالبات.