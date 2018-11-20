«فلاي دبي» توسّع عملياتها في كازاخستان

المصدر: دبي- البيان

أعلنت فلاي دبي توسيع عملياتها في كازاخستان عبر إعادة إطلاق رحلاتها إلى مدينة شيمكنت. وستخدم الناقلة هذه الوجهة بواقع رحلتين أسبوعياً اعتباراً من 28 ديسمبر.

وتسير فلاي دبي رحلاتها إلى كازاخستان منذ 2014، ومع إعادة إطلاقها رحلات إلى شيمكنت تعزز الناقلة خدماتها إلى كازاخستان لتصبح 13 رحلة أسبوعياً إلى 3 وجهات.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: سعداء بتعزيز رحلاتنا المباشرة بين الإمارات وكازاخستان، والتي تفتح فرصاً جديدة لتنمية حركة التجارة والسياحة، وهناك طلب جيد على الرحلات إلى هذه الدولة.

ويمكن لمسافري درجة رجال الأعمال مع فلاي دبي التمتع بمساحات رحبة للمقاعد وتشكيلة واسعة من الأطعمة إضافة إلى أولوية إنجاز إجراءات السفر في المطار ودخول صالة فلاي دبي لرجال الأعمال.

كما توفر فلاي دبي لمسافري الدرجة السياحية خيارات متنوعة، تشمل المقاعد المريحة والمشتريات على الطائرة إضافة إلى خيارات الترفيه من أكثر من 1000 قناة متنوعة من الأفلام والموسيقى والبرامج التلفزيونية باللغات الروسية والإنجليزية والعربية. كما توفر الناقلة خدمة واي فاي وخدمة التلفزيون المباشر على رحلات مختارة.

وقال جيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية في فلاي دبي: نوفر خيارات ملائمة لمسافرينا من خلال توفير الرحلات المباشرة إلى شيمكنت ونتطلع إلى جذب المزيد من المسافرين من وإلى كازاخستان. يعد السوق الكازاخي سوقاً حيوية بالنسبة لفلاي دبي والوجهة الجديدة ستعطي مسافرينا من جميع الوجهات سهولة السفر إلى كازاخستان أصافه إلى تعزيز السفر من المنطقة إلى دبي ومنها إلى العالم.

وتغطي شبكة فلاي دبي اليوم أكثر من 90 وجهة في 48 بلداً حول العالم، وستكون الوجهة الجديدة ضمن الشراكة بالرمز مع طيران الإمارات وهي الشراكة التي انطلقت في يوليو 2017.

وبالنسبة لحجوزات الرمز المشترك سيحصل مسافرو طيران الإمارات على وجبات مجانية وأوزان الحقائب لطيران الإمارات على الرحلات، التي تشغلها فلاي دبي على الدرجتين السياحية والأعمال. ومن خلال الشراكة يمكن للمسافرين من كازاخستان السفر عبر دبي إلى مئات الوجهات حول العالم.