ملتزمون بقرار جماعي لخفض الإنتاج في «فيينا»

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

شدد أحمد محمد الكعبي محافظ دولة الإمارات في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» على أن الإمارات ملتزمة بأي قرار جماعي لخفض الإنتاج في اجتماعات المنظمة 6 ديسمبر المقبل في فيينا.

مؤكداً وجود احتمال كبير في الوقت الحالي لخفض الإنتاج مقارنة بالفترة الماضية. وأشار إلى أن هناك اتفاقاً مبدئياً على خفض الإنتاج، لكن لم تتحدد كمية الخفض حتى الآن، حيث مازالت اللجنة الفنية المعنية بمراقبة خفض الإنتاج تدرس السوق، وسترفع توصيتها النهائية بكميات الخفض للوزراء قبيل اجتماع فيينا.

وقال الكعبي في حوار مع «البيان الاقتصادي»، إن الدولة داعم أساسي ورئيسي لكل جهود المنظمة والدول غير الأعضاء لدفع أسواق النفط للاستقرار.

مؤكداً أن الإمارات التزمت التزاماً كاملاً باتفاق خفض الإنتاج خلال الفترة الماضية، وهي داعم قوي لأي عمل يدعم منظمة أوبك وقراراتها ويستهدف استقرار الأسواق العالمية، وتؤمن الدولة بأن التعاون طويل الأمد ضروري للغاية، خاصة أن الطلب على النفط والغاز في تزايد.

ونوّه بأهمية تدفق الاستثمارات النفطية إلى الأسواق العالمية التي قد تساعد على استقرار الأسواق على المدى القصير والبعيد.