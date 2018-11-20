الإمارات ضمن الخمسة الكبار عالمياً في الجاذبية والجاهزية

المصدر: لوزان - البيان

تقدمت الإمارات في 12 مؤشراً من مؤشرات ترتيب المواهب العالمية، في النسخة الخامسة من تقرير ترتيب المواهب العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، وحلت الإمارات رابعاً في مؤشر الجاهزية. وخلص التقرير إلى أن بيئة الأعمال الإماراتية الأكثر جذباً للخبرات والمهارات العالمية حيث حلّت خامسة في مؤشر الجاذبية.

وحلت في المرتبة 18 عالمياً في نمو القوى العاملة، والثانية في توافر العمالة الماهرة، والثانية في توافر الخبرات الإدارية والقيادية، والتاسعة في تلبية النظام التعليمي لاحتياجات تنافسية الاقتصاد وتلبية حاجة سوق العمل، والمهارات اللغوية، وكيفية تلبيتها لمتطلبات واحتياجات الشركات والمؤسسات.

ويشير التقرير إلى تحسّن الأداء الإماراتي في مؤشر جذب المواهب واستبقائها، حيث تقدمت الإمارات إلى المرتبة 18 بعد أن حلّت في المرتبة 22 العام الماضي. أما مؤشر معدل ضريبة الدخل، ونسبته من الناتج الإجمالي المحلّي، فقد شهد تحسناً من المرتبة السابعة إلى السادسة عالمياً.

وحلت الدولة في مؤشر أصحاب المواهب والخبرات في المرتبة الرابعة، كما حلّت في المرتبة 14 عالمياً في مؤشر مستوى المعيشة.