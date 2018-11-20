منصة ذكية لجمارك دبي تحوز اعتماد المعهد العالمي للابتكار

المصدر: دبي- البيان

حققت جمارك دبي ممثلة بإدارة الابتكار في الخدمات إنجازاً عالمياً جديداً في الابتكار، بحصولها على اعتماد من المعهد العالمي للابتكار بالولايات المتحدة عن مبادرة منصة المبتكر الذكية.

والتي تم تطويرها بناء على توجيهات أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي بتخصيص 10 ساعات شهرياً لكل إدارة من إدارات الدائرة، للخروج بابتكارات تهدف إلى تبني نماذج عمل جديدة، وتقديم مبادرات وخدمات غير مسبوقة خارج نطاق التفكير والعمل التقليدي، ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في منظومة الخدمات الحكومية محلياً وعالمياً.

واستقبل أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي فريق تطوير المنصة، بحضور جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، وحسام جمعة مدير إدارة ابتكار الخدمات.

حيث أشاد مدير جمارك دبي بالاعتماد الدولي من المعهد العالمي للابتكار موجهاً بضرورة تعزيز بيئة العمل الابتكارية في جمارك دبي، بتطوير ابتكارات نوعية تدعم العمل الجمركي، وتسهم بشكل مباشر في تعزيز تجارة دبي الخارجية، وتدفع نحو تسهيل الإجراءات على التجار والمسافرين.

وقال حسام جمعة إن جمارك دبي تبذل جهوداً متواصلة لتشجيع ودعم الابتكار في الخدمات من خلال تنظيم ورش عمل التوعية والتدريب في مجال الابتكار، وتوفير بيئة عمل تحفز على الاستقلالية في التفكير والسلوكيات.

وترسيخ منهج الابتكار في تطوير العمل الجمركي، من خلال تشجيع الموظفين والمديرين في الدائرة على تبني خدمات جديدة مبتكرة لمواجهة التحديات وتحويلها إلى إنجازات، والمشاركة بفعالية في دعم القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.

ولا يقتصر دور المنصة على استلام الفرص الابتكارية وحسب، بل يشمل أيضاً جميع عمليات ابتكار الخدمات ابتداء من استلام الفرص من مصادر مختلفة إلى بلورتها وعقد أبحاث علمية عنها بشراكة جامعات ومعاهد علمية محلية وعالمية، وصولاً إلى تصميم النماذج الأولية ووضعها على خطة الابتكار لتنفيذها، انتهاء بتسويق الفرصة الابتكارية محلياً وعالمياً.

وقد أسهمت هذه المنصة في حصد مجموعة من الجوائز والإشادات العالمية والمحلية، كالحصول على 11 اعتماداً من المعهد العالمي للابتكار باسم جمارك دبي.