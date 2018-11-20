تخفيضات كبرى بمراكز تسوق ماجد الفطيم في دبي

المصدر: دبي- البيان

سيكون زوار «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر معيصم» و«سيتي سنتر الشندغة» و«ماي سيتي سنتر البرشاء»، على موعد مع تخفيضات تصل إلى 90% لمدة 3 أيام. وسيجد عشاق الموضة والتسوق أفضل العروض والخصومات لدى مئات الأسماء والعلامات التجارية المشاركة خلال هذه الفعالية التي ستتواصل من الخميس 22 نوفمبر لغاية السبت 24 نوفمبر.

والتي ستوفر تخفيضات هائلة تصل إلى 90% على مجموعة واسعة متنوعة من المنتجات ضمن مختلف الفئات بداية من الأزياء والأحذية والإكسسوارات والإلكترونيات والمفروشات وصولاً إلى المستلزمات المنزلية والبقالة. وستستقبل المراكز المشاركة زوارها لغاية الساعة 1:00 بعد منتصف الليل طوال الأيام الثلاثة للفعالية.

كما ستتوفر المواقف بالمجان للزوار خلال فترة التخفيضات الكبرى على مدار الأيام الثلاثة، وكذلك يمكن للزوار التسوق براحة تامة بالاستفادة من خدمة «تسوقوا براحة» في كل من مول الإمارات وسيتي سنتر مردف، حيث يمكن للمتسوقين تسليم أكياس التسوق في نقاط الاستلام الخاصة بالخدمة داخل المركز واستلامها لاحقاً، أو طلب توصيلها إلى سياراتهم أو مكان اقاماتهم.

وستتواصل أجواء البهجة والفرح مع انطلاقة الاحتفالات باليوم الوطني الـ 47 للدولة حيث سيستمتع الزوار خلال الفترة من 25 نوفمبر ولغاية 3 ديسمبر بأجمل العروض والأنشطة الترفيهية العائلية، إلى جانب فرص الفوز بجوائز قيمة للاستمتاع بهذه المناسبة الغالية ولتجسيد رؤية الشركة الرامية إلى تحقيق أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم.