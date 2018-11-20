بحث ربط 1650 رائد أعمال إماراتياً بخدمات الشبكة الأوروبية

المصدر: أبوظبي- البيان

نظم البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذي لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد، ورشة عمل تعريفية بالتعاون مع إدارة الشبكة الأوروبية للأعمال التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي.

ركزت الورشة على استعراض أبرز الخدمات والتسهيلات التي توفرها الشبكة الأوروبية للأعمال وجهود البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لربط رواد الأعمال المسجلين لدى البرنامج والبالغ عددهم 1650 رائد أعمال إماراتياً بخدمات الشبكة.

حضر الورشة نحو 25 ممثلاً من الصناديق التمويلية والمؤسسات الداعمة لرواد الأعمال في الدولة.

وتعد هذه الورشة هي الأولى من نوعها ضمن إطار مشروع الحوار بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن التنوع الاقتصادي والمساهمة في تطوير ومساعدة رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز الابتكار لتحسين الكفاءة لديها، وتعزيز الإنتاجية وخلق الظروف الملائمة للنمو.

وقال الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن تطوير آليات وبرامج مشتركة للتعاون مع الشبكة الأوروبية للأعمال يعزز من جهود البرنامج في دعم رواد الأعمال الوطنيين وربطهم مع الأسواق الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات في هذا الصدد.

وتابع أن الشبكة تتيح مجموعة واسعة من الخدمات والتسهيلات، حيث تعطي العضوية في الشبكة الأوروبية للأعمال مميزات عديدة منها فتح قنوات تواصل تجارية مع 11 ألف شركة صغيرة ومتوسطة مسجلة كأعضاء في الشبكة الأوروبية للأعمال، وأيضا المشاركة في اجتماعات تجارية ثنائية ومعارض دولية بما يقارب 7000 اجتماع شهري.

وتعتبر هذه الشبكة قناة رئيسية للإجابة على جميع الاستفسارات التجارية القانونية الأوروبية، بما يسهل عملية التواصل بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في الإمارات والتي تحتاج إلى معلومات عن الأسواق الأوروبية. كما ستوفر هذه العضوية الفرصة للأعضاء لدخول أسواق دولية جديدة بتوفير الأدوات الفنية والإدارية اللازمة، بالإضافة للمساعدة الإدارية والاستشارية للأعضاء في القطاعات المستهدفة.