«الإمارات للأبنية الخضراء» يطلق برنامجاً تدريبياً متخصصاً

المصدر: دبي- البيان

ينظم «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، دورة خاصة بالمستوى المتقدم ضمن برنامجه التدريبي المتخصص بتحديث الأبنية يومي 12 و13 ديسمبر في دبي.

ويتم تنظيم البرنامج عبر شراكة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

وتقام الدورة التدريبية الخاصة بالمستوى المتقدم على مدى يومين لإثراء معارف خبراء القطاع حول العناصر الأساسية لتحديث الأبنية الحالية، وتنسيق إمكاناتهم التنقية بأسلوب يضمن تعزيز فعالية عمليات الصيانة بعد التحديث، إضافة إلى أفضل ممارسات العناية الوقائية. وعند استكمال البرنامج، سيحصل المشاركون الناجحون في الامتحان النهائي على شهادة «اختصاصي تحديث الأبنية» من «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء».

وشهدت النسخة التجريبية من المستوى المتقدم مشاركة موظفين من فريق المشاريع المدنية والهندسة في «هيئة كهرباء ومياه دبي» في سبتمبر الماضي، وسيحصل المشاركون على شهاداتهم بعد اجتيازهم لامتحان البرنامج بنجاح.

وقال سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»: يعتبر تحديث الأبنية من المقومات الجوهرية لاستدامة البيئات العمرانية وتحقيق أهداف الطاقة في الإمارات.

كما يسهم أيضاً في دعم الجهود العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق رؤية الأبنية ذات الانبعاثات الكربونية الصفرية بحلول عام 2050، بما ينسجم مع اتفاق باريس للمناخ. وحرص المجلس على إعداد البرنامج التدريبي المتخصص بتحديث الأبنية لتزويد خبراء قطاع البناء بالمهارات والمعارف، التي تمكنّهم من اعتماد أفضل معايير الكفاءة والاستدامة في الأبنية. وكلي ثقة بأننا من خلال التعاون الوثيق مع مختلف المعنيين سنكون قادرين على خفض البصمة الكربونية لأبنيتنا.