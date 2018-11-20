منح عقد تصميم «بانثيون إليزيه» للخواجا للاستشارات الهندسية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت بانثيون للتطوير العقاري، الذراع العقارية لمجموعة بانثيون، مؤخراً منح شركة الخواجا للاستشارات الهندسية عقد التصميم والإشراف على مشروع «بانثيون إليزيه» في قرية جميرا سيركل بدبي بصفتها الاستشاري الأول للمشروع.

وتم طرح اسم سي جيه تيك للمقاولات باعتبارها مقاولاً أول لمشروع «بانثيون إليزيه» في وقت سابق من الشهر الجاري، ويضم المشروع 268 وحدة سكنية بالإضافة إلى وحدات تجارية. وستعمل الشركتان على إتمام العمل حسب الموعد المحدد لإنجاز المشروع الذي تبلغ قيمته 180 مليون درهم.

والذي يتوقع أن يتم تسليمه في أكتوبر 2020، وهو نفس الشهر الذي سيبدأ فيه إكسبو دبي. وتم إطلاق أول مشروع لبانثيون للتطوير وهو «بانثيون بوليفارد» الذي يضم 162 وحدة سكنية بقيمة 150 مليون درهم في المنطقة 13 بقرية جميرا سيركل.