«هامبتنز إنترناشيونال» تطلق خدمات المبيعات الاستثمارية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت «هامبتنز إنترناشيونال»، شركة الخدمات العقارية التابعة لـ «إعمار»، خدمة المبيعات الاستثمارية لتقديم معلومات شاملة حول القطاع بما يضمن قيمة كبيرة للعملاء والمهتمين بشراء العقارات بالجملة.

وقال مهاب سمك، مدير عام «هامبتنز إنترناشيونال»: يأتي إطلاق الخدمات استجابة للطلب المتنامي في السوق على عمليات الشراء الكبرى التي تشمل الأصول السكنية والتجارية والعقارات ذات الاستخدامات المتخصصة، التي تحقق عائدات كبيرة. وكانت «هامبتنز إنترناشيونال» حصدت جائزة أفضل شركة للوساطة العقارية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن تسجيلها لأكبر عدد من المعاملات خلال 2017، وتتطلع «هامبتنز» إلى تفعيل تواصلها مع المستثمرين العالميين للدفع قدماً بتطور الوحدة