بيع كامل فلل جزيرة «ألمانيا» في دبي

المصدر: دبي- أشرف رفيق

أعلنت مجموعة كلايندنيست مطورة مشروع قلب أوروبا بجزر العالم في دبي، أن جميع الفيلات الفاخرة في جزيرة ألمانيا تم بيعها، يأتي ذلك بعد الإعلان في وقت سابق من العام الجاري عن بيع 10 عقارات ساحلية فاخرة في جزيرة السويد.

وتعد الجزيرة جزء من جزر العالم في دبي، الذي يتكون من ست جزر، وبها 15 واجهة بحرية و17 فيلا وبحيرة، وتبدأ الأسعار من 11.5 مليون درهم. وبدأ العمل في جزيرة ألمانيا في بداية العام الجاري، والمتوقع تسليم الفيلات في نهاية العام.

وقال مؤسس المجموعة ورئيسها جوزيف كلايندنيست: «الشركة مستعدة لتسليم الوحدات في 3 جزر هي ألمانيا والسويد والفيلات العائمة في جزيرة بطرسبرج».