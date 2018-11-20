ملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي ينطلق اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق اليوم جلسات الدورة 5 لملتقى الإمارات للتخطيط الاقتصادي، والذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم استراتيجي من وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، تحت عنوان «مسرعات اقتصاد المستقبل: معرفة.. ابتكار.. بناء الإنسان».

ويتضمن الملتقى الذي يستمر على مدار يومين، 4 جلسات حيث تنطلق الجلسة الصباحية الأولى بعنوان إنجازات نحو رؤية الإمارات2021 يتحدث فيها نورة المرزوقي وكيل الوزارة المساعد للسياسات والاستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين ومحمد العسكر مدير قطاع الشؤون الحكومية وإدارة الشركاء بهيئة أبوظبي للأنظمة والخدمات الذكية.

وهند اليوحه مدير إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد وهند الشامسي باحث رئيسي في إدارة استراتيجيات التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتأتي الجلسة الثانية تحت عنوان مسرعات اقتصاد المستقبل ويتحدث فيها اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية. كما تلقي عهود شهيل المدير التنفيذي لحكومة عجمان الرقمية عن التحول الرقمي . وعن مسرعات دبي للمستقبل يتحدث سعيد الفلاسي مدير تنفيذي إدارة منصات المستقبل بمؤسسة دبي للمستقبل.

وسيتحدث عن برنامج تكامل سالم بن شبيب مستشار الابتكار وبراءات الاختراع باقتصادية أبوظبي. وفي نهاية الجلسة يناقش المهندس محمد الخميس مدير برنامج حكومة الإمارات الذكية بتنظيم الاتصالات «باشر أعمالك في 15 دقيقة». والجلسة الثالثة حول استشراف قطاع المستقبل. وستتطرق موزة سويدان مدير إدارة الاستراتيجية والابتكار بحكومة دبي الذكية لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

وعن مستقبل الصحة في ظل ثورة التكنولوجيا تتحدث الدكتورة أسماء المناعي مدير إدارة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة بأبوظبي. وعن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تتحدث المهندسة ميثاء محمد الشمري مدير مشاريع من مكتب الذكاء الاصطناعي في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.