0.38 % الارتفاع في مؤشر الأسعار السنوي في دبي أكتوبر الماضي

المصدر: دبي - البيان

رصد المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك في دبي ارتفاعاً بنسبة 0.38% في شهر أكتوبر 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، جاء ذلك في التقرير الصادر عن مركز دبي للإحصاء أمس حيث ارتفعت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 11.05% والتي دفعت التضخم بمقدار 1.13 نقطة، قسم المطاعم والفنادق بنسبة 9.12% .

والتي دفعت التضخم بمقدار 0.36 نقطة، قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.63% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.33 نقطة، قسم الاتصالات بنسبة 5.31% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.25 نقطة، قسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 3.90% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.15 نقطة، قسم التعليم بنسبة 1.04%.

والتي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، قسم التبغ بنسبة 12.40% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 3.17% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة.

في حين انخفض المؤشر لقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 4.40% والتي خفضت التضخم بمقدار 1.96 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 4.32% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.15% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.25%.

انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر أكتوبر 2018 مقارنة بشهر سبتمبر 2018 بنسبة 0.34%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.61% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.26 نقطة، قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.65% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.16 نقطة، قسم النقل بنسبة 0.55% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.14% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.01 نقطة.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.69% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة.

بينما استقرت أسعار: قسم التبغ، قسم الملابس وملبوسات القدم، قسم الصحة، وقسم التعليم عند مستوياتها السابقة.