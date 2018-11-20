«سلطة دبي الملاحية» تحصل على تجديد شهادات «آيزو»

المصدر: دبي - البيان

تسلّمت «سلطة مدينة دبي الملاحية» 3 شهادات تجديد اعتماد من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس «آيزو» في الإصدار الجديد لـ«نظام إدارة الجودة- آيزو9001:2015» والمواصفة الدولية لـ«نظام ‬الإدارة ‬البيئية- ‬آيزو ‬14001:2015» ومعايير «نظام إدارة السلامة والصحة المهنية 18001:2007»، في إنجاز جديد يعكس نجاح السلطة البحرية في مواءمة أعلى المعايير العالمية في الجودة والتميز والسلامة المهنية والبيئة، سعياً وراء ترسيخ ريادة دبي أحد التجمعات البحرية الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم.

جاء الإنجاز الأخير عقب النجاح في استكمال عملية التدقيق والتفتيش الناجحة التي أجريت من قبل «تي.يو.فيه راينلاند»، التي منحت السلطة البحرية أيضاً تجديد اعتماد في معيار «إدارة المخاطر المؤسسية 31000: 2009» و«إدارة أمن المعلومات 27001: 2013».

وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ«سلطة مدينة دبي الملاحية»، إن الحصول على اعتمادات «آيزو» في الجودة ‬والبيئة والسلامة والصحة المهنية وإدارة المخاطر المؤسسية وأمن المعلومات يأتي استكمالاً لمسيرة الإنجازات، التي تقودها «سلطة مدينة دبي الملاحية» على صعيد مطابقة أعلى المعايير العالمية في إدارة العمليات التشغيلية البحرية، في سبيل تعزيز ثقة الرواد والمستثمرين الإقليميين والدوليين بالقطاع البحري المحلي، الذي يزخر بالفرص الواعدة.