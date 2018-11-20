«الخليج للملاحة» تستحوذ على 4 سفن بـ 420 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

وافق مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة في اجتماعه، أمس الاثنين، على اتفاقية الاستحواذ على أربع سفن لنقل المواشي بقيمة 420 مليون درهم، كما قرر المجلس مباشرة إجراءات إصدار الصكوك كما ورد في قرار الجمعية العمومية الماضية.

فيما وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة الخميس الماضي، على إصدار صكوك قابلة للتحويل بقيمة 100 مليون درهم. من خلال طرح خاص لصالح شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، وتم تحديد سعر تحويل الصكوك بسعر درهم واحد لكل صك. ووافقت العمومية على زيادة رأس المال المصرح به ليصبح 1.02 مليار درهم، وذلك لأغراض تحويل الصكوك لأسهم في الشركة، وتعديل النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقات الجهات الرسمية. وفوّضت العمومية مجلس الإدارة بالقيام بإصدار الصكوك وتحويلها لأسهم، وتعديل النظام الأساسي لزيادة رأس المال المصرح به.