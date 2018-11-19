سلطان بن سليم: التوترات التجارية العالمية تجعل 2019 زاخراً بالتحديات

المصدر: دبي - رويترز

قال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية، إن الشركة تعتقد بأن التوترات التجارية العالمية، خاصة القائمة بين الولايات المتحدة والصين، ستجعل عام 2019 زاخراً بالتحديات، لكن لن يتعذر التعامل مع تلك التحديات.

وأضاف لـ«رويترز»، أنه يعتقد بأن التأثير النفسي للتوترات التجارية بدأ يتحول إلى حقيقة على أرض الواقع.

وذكر في مقابلة في دبي، أن المؤسسات المالية تزداد حذراً، وتتخذ إجراءات مثل تقليص الإقراض في ظل التوترات التجارية، مشيراً إلى أن ذلك من المرجح أن يؤثر سلباً في النمو في الأسواق الناشئة.

وقال بن سليم، إن موانئ دبي العالمية أحد أكبر مشغلي الموانئ في العالم؛ تتخذ إجراءات لخفض التكاليف، وتنظر في كيفية التعامل مع عام 2019 الزاخر بالتحديات.

وأضاف: «نعكف على إيجاد سبل للتأكد من أننا نبلي بلاءً حسناً في 2019».

وأشار إلى ظروف الأسواق العالمية وقال: «في السنوات الماضية، تمكّنا من تجاوز سيناريوهات أسوأ من ذلك»، مشيراً إلى أن موانئ دبي حققت أهدافها في العام 2018.

ونفى بن سليم مجدداً أن تكون حكومة جيبوتي قد عرضت شراء حصة موانئ دبي في الامتياز، وقال إنهم لم يتخذوا أي إجراءات للتواصل معنا.

وذكر أن موانئ دبي بدأت إجراءات قانونية في هونغ كونغ بحق تشاينا ميرشانتس بخصوص انتهاك حقوق امتيازها في جيبوتي.