100 مليون درهم استثمارات «دانوب هوم» في أكبر صالاتها للأثاث والمنتجات المنزلية

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «دانوب هوم» لحلول التصميم الداخلي، أخيراً صالتها الجديدة متعددة الطوابق في شارع أم سقيم بالبرشاء في دبي. وتشغل الصالة الجديدة مساحة 100 ألف قدم مربع، وهي أكبر صالة تجزئة للعلامة بالمنطقة. شهد الفعالية رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «دانوب»؛ وعادل ساجان، مدير المجموعة؛ وأنيس ساجان، المدير التنفيذي للمجموعة، إلى جانب الممثلة ماهيرا خان.

واستثمرت «دانوب هوم» مبلغ 100 مليون درهم في الصالة التي تعتبر المتجر العاشر للمجموعة في الدولة، وتنفرد الصالة بتوفير موظف روبوتي في خطوة تعكس مواكبة المجموعة لآخر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وذلك بهدف إتاحة خدمات ذكية ومبتكرة للعملاء؛ وسيكون من شأن الموظف الروبوتي - الذي يدعى «دان» تعزيز تجربة التسوّق بفضل قدراته على استيعاب اللغات الطبيعية، والتفاعل المباشر مع العملاء، وتسجيل ردودهم وآرائهم، وتقديم حلول التصميم الداخلي، وتوزيع الكتيبات المطلوبة، وغيرها من المزايا العديدة.

ويحتضن المتجر الجديد تشكيلة ضخمة تزيد على 40 ألفاً من منتجات الأثاث وتحسين البيئة المنزلية. وقال عادل ساجان، مدير مجموعة «دانوب»: نمتلك حالياً أكثر من 17 متجراً ناجحاً في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكلنا ثقة بأن المتجر الجديد سيساعدنا على ترسيخ حضورنا في المنطقة. ونحن كذلك على يقين من أن أول موظف روبوتي لدينا سيسهم في إثراء ما نقدمه من خدمات ذكية ومبتكرة، ما سيعزز تفاعل وانخراط العملاء.

وأضاف: من المتوقع لحجم سوق الديكورات المنزلية العالمية أن يبلغ 664.0 مليار دولار بحلول 2020، ويشكّل كل من الأثاث والمنتجات النسيجية والأرضيات مكونات هامة في هذه السوق التي تشهد نمواً متواصلاً بفعل النمو والتطور الدائم في القطاع العقاري.