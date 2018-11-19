دائرة التنمية وأكاديمية رأس الخيمة للموهوبين تدعمان الابتكار

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية، وأكاديمية رأس الخيمة لرعاية المواهب مذكرة تفاهم في واحة الابتكار، في مبنى اقتصادية رأس الخيمة، لدعم الأنشطة والمبادرات الابتكارية والإبداعية والمواهب والمبتكرين.وقع الاتفاقية الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير العام للدائرة، وسمية حارب السويدي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية.

وقال عبد الرحمن الشايب النقبي: دعم مثل هذه المؤسسات للقيام بدورها يعد بعداً استراتيجياً مهماً للقطاعين العام والخاص، وقد باشرت الاقتصادية فعلاً رفد الأكاديمية بخبراتها، وتجهّز معها لتنفيذ مشاريع مستقبلية متميزة.

وأكدت سمية حارب السويدي رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، أن الأكاديمية تسعى لدعم الابتكار وتشجيع الموهوبين والمبتكرين في الدولة بناء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للابتكار، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للوصول بالدولة إلى المراكز الأولى عالمياً في مجال الابتكار، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة، وبدعم ومتابعة من سمو الشيخة هنا بنت جمعة الماجد حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي.