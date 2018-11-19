دبي الرابعة عالمياً في عدد الزوار الدوليين

المصدر: دبي- سيد صالح

احتلت دبي المركز الرابع عالمياً على قائمة أكثر المدن استقبالاً للزوار في 2017، حيث استقبلت خلال العام الماضي 15.8 مليون زائر دولي، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المجلس العالمي للسياحة والسفر.

وأصدر المجلس الذي يقع مقره في لندن تقريراً بعنوان «تأثير السياحة والسفر على المدن في 2018»، وأفادت نتائجه، بأن دبي تفوقت في عدد الزوار الدوليين الذين استقبلتهم العام الماضي على لندن، سنغافورة، نيويورك، التي احتلت المراكز من الخامس إلى السابع، بعدد زوار دوليين بلغ 14.6 مليوناً، 13.8 مليوناً و13.1 مليون زائر على التوالي.

كما تفوقت دبي أيضاً على طوكيو، التي احتلت المركز التاسع «10.8 ملايين زائر»؛ باريس، والتي حلت في المركز الــ 12 «10.3 ملايين زائر»؛ وبرشلونة، التي جاءت في المركز الــ 15 «8.9 ملايين زائر».

بينما كانت أول ثلاثة مراكز في عدد الزوار الدوليين خلال 2017 من نصيب هونغ كونغ «27.9 مليون زائر»؛ العاصمة التايلندية بانكوك «22.7 مليون زائر»؛ وإقليم ماكاو الصيني ذي الإدارة الخاصة «17.3 مليون زائر»، على التوالي.