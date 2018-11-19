مشاركون من 55 دولة بمعرض المنتجات العضوية

المصدر: دبي- البيان

افتتح معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أمس، فعاليات معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية، والذي تتواصل فعالياته حتى الخميس بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. يأتي ذلك على خلفية نمو استثنائي تشهده أسواق المنطقة.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 9500 مشترٍ. كما يشهد إطلاق عدد من المنتجات الجديدة، في ظل مشاركة 13 جناحاً للدول المشاركة وحضور نخبة من العارضين من 55 دولة مختلفة، مما يتيح للزوار الاطلاع على تشكيلة ضخمة من منتجات الأغذية والمشروبات والتجميل والصحة والتغذية ذات الأساس العضوي، فضلاً عن الطب والعلاج البديل.

وأعلنت الجهة المنظمة، غلوبال لينكس للمعارض، في هذه المناسبة إطلاق أول موقع إلكتروني لمشتريات الجملة في المنطقة arabianorganics.com والمخصص حصرياً للمنتجات الطبيعية والعضوية. وتستهدف البوابة الإلكترونية الجديدة مساعدة الموردين العالميين والإقليميين على التواصل مع المشترين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فقد كانت من أبرز التحديات التي يواجهها المشترون مشكلة عدم توفر المنتجات في المنطقة بشكل جاهز للشراء الفوري، إلا أن البوابة الجديدة تقدم لهم الحل عبر توفير باقة متكاملة تشمل الاعتماد المحلي للمنتج والدفع عبر الإنترنت وخدمات التخزين والتوصيل. فالعملية المتكاملة تشمل كافة الخطوات بدءاً من الاستعلام الأولي وتنتهي بالتوصيل في المكان المحدد.

مؤتمر

ويتوقع هذا العام حضور عدد أكبر بكثير من الزوار، ليس فقط لإجراء الصفقات بل لحضور المؤتمر المصاحب حول الطب التقليدي والتكميلي والبديل بحضور عدد من الخبراء المختصين الذين يناقشون مواضيع متعددة منها الطب الشمولي ومخاطر الاستطباب الذاتي.

ويمكن زيارة الفعالية مجاناً، وذلك في القاعتين 7 و8 من مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض من الساعة 10 صباحاً إلى 6 مساءً.