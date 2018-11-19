تعاون بين «تنظيم الاتصالات» و«صناعات» في أمن المعلومات

المصدر: أبوظبي- البيان

وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات يمثلها فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة العامة «صناعات» تهدف إلى تحديد مجالات التعاون والعمل المشترك بينهما في مجال أمن المعلومات، وآلية التنسيق لتبادل المعلومات وتزويد الجهات العاملة في مختلف القطاعات بالإنذارات، والتحذيرات عن مخاطر الفضاء الإلكتروني بما فيها الهجومات، الفيروسات وعمليات الاختراق، بالإضافة الى خدمات الاستجابة لحوادث أمن الفضاء.

وقال المهندس محمد غياث المدير التنفيذي لشؤون تنظيم الأمن الإلكتروني في الهيئة: تأتي المذكرة تأكيدا لالتزام الهيئة بدورها المحوري في مساعدة كافة الجهات الحكومية والاتحادية والخاصة على تطبيق أحدث الوسائل والسبل في مجال آمن المعلومات، لقد أصبحت المعلومات اليوم ثروة لا تقدر بثمن ومن واجبنا أن نسعى للحفاظ عليها وحمايتها بكافة الطرق، ما يساهم في استمرار النهضة الحضارية والاقتصادية التي تشهدها الدولة.

وقال محمود الهاملي، نائب رئيس أول للأعمال المساندة في شركة «صناعات»: تتماشى هذه الاتفاقية مع الخطط الاستراتيجية لـ«صناعات» التي تهدف إلى الحفاظ على أهمية المعلومات وتبادل الخبرات. وتواصل صناعات جهودها الحثيثة لخلق بيئة محفزة للابتكار والإبداع من خلال تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تحسين الكفاءة ورفع مستوى الجودة في جميع مجالات العمل، بما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.