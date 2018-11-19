رائد أعمال كويتي يستعرض بعجمان تجربته الناجحة

المصدر: عجمان- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان جلسة ضمن مبادرة 5×5 بعنوان «ماذا بعد صفقة طلبات.كوم»، وذلك بالتعاون مع «مجلس الأعمال الكويتي بدبي والمناطق الشمالية». تركزت الجلسة حول تجربة رائد الأعمال الكويتي محمد جعفرـ نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«فيث كابيتال القابضة»، وحاورته الإعلامية أميرة محمد.

شهد الجلسة في فندق اوبروي ـ الزورا غالب المهيري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وسعد الربيعان رئيس مجلس الأعمال الكويتي، ومحمد الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال، وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، وأكثر من 80 مشاركاً من رواد ورائدات وشباب الأعمال.

واستهلت الجلسة بنبذة حول محمد جعفر، وبداية «طلبات.كوم» وخطوات تطورها ونجاحها إلى أن تم بيعها بـ170 مليون دولار إلى جانب قصة تأسيس فيث كابيتال وأهم المشاريع التي تعمل عليها.

واستعرض رائد الأعمال محمد جعفر موقع طلبات.كوم، وبداية الشراكة في الموقع ثم امتلاكه وتطويره إلى أن تم بيعه في صفقة قياسية، وأكد للحضور أهمية اكتساب الخبرة بشكل عملي والاحتكاك المباشر.

وأكد محمد الجناحي أن مبادرة 5×5 حريصة على استقطاب نماذج ناجحة ورواد أعمال مؤثرين ضمن جلسات تستعرض آليات التميز والنجاح في تنفيذ وإدارة المشاريع واستدامتها، لتمثل هذه الجلسات انطلاقة فعلية للكثير من الأفكار والمشاريع الرائدة. وثمن جهود القيادة الرشيدة في توفير مختلف مقومات النجاح وخاصة في ظل الجهات المعنية بمشاريع الشباب وتعدد قنوات الدعم واستحداثها وتوفير الإمكانيات والفرص اللازمة وتذليل كل المعوقات التي تواجه شباب ورواد الأعمال.

وأكدت جميلة كاجور مديرة إدارة تنمية أعمال الامتياز التجاري بغرفة عجمان أهمية مبادرة 5×5، والتي تنقل تجربتها وخبراتها للحضور.