أرقام قياسية لمشاركي وزوار «أديبك 2018»

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد معرض أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2018) مشاركة قياسية هي الأكبر منذ انطلاقته، كما تجاوز عدد زوار الحدث من قادة قطاع النفط والغاز العالمي والمتخصصين 145 ألف زائر، فيما وصل عدد الشركات العارضة إلى 2200 شركة من 67 دولة، بالإضافة إلى 29 جناحاً وطنياً.

رعاية كريمة

وقد أقيم المعرض على مدار أربعة أيام، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة ما بين 12 وحتى 15 نوفمبر الجاري.

وتجلت الأهمية المتزايدة لهذا المعرض بحرص القيادة الرشيدة على دعمه والالتقاء بصناع القرار والمتخصصين المشاركين به من مختلف الشركات العالمية الحكومية والخاصة العاملة في القطاع، حيث تفقد المعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الذي افتتح أعمال المعرض والمؤتمر المصاحب له، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المعالي والسعادة.

نجاح كبير

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: «بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، حقق مؤتمر ومعرض أديبك هذا العام نجاحاً كبيراً تجلى في عدد المشاركين والاتفاقيات التي تم إبرامها والمشاريع التي تم الإعلان عنها.

وأكدت أدنوك خلال هذا الحدث العالمي أهمية تطبيق مفهوم (النفط والغاز 4.0) للمساهمة في تسريع دخول قطاع النفط والغاز العالمي إلى العصر الصناعي الرابع من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وسلسلة الكتل، والتي تسهم جميعها في تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالأداء وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي وتمكين الكوادر البشرية، كاشفة بذلك عن حقبة جديدة حافلة بفرص النمو تتيح فيها الابتكارات الرقمية إمكانات غير مسبوقة من التقدم والازدهار في مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «أدنوك مستمرة في جهودها الرامية لتحقيق نقلة نوعية من خلال التحول إلى شركة ذات طابع تجاري تركز على الارتقاء بالأداء ومواكبة التطورات المتسارعة في تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الفرص التي تتيحها، بما يسهم في تحقيق الريادة والتطور في عصر الطاقة الجديد».

وأثنى الجابر على الجهود التي قدمتها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» في التعاون مع أدنوك للخروج بمؤتمر ومعرض أديبك بهذا المستوى المميز الذي يتماشى مع أهمية الحدث الذي يساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وأبوظبي كمركز عالمي لقطاع النفط الغاز، ووجهة متميزة للمعنيين كافة وأبرز الخبراء للحوار والنقاش والخروج بأفكار وحلول تسهم في صياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي.

نتائج مُحققة

من جانبه قال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك): «نحن فخورون بالنتائج التي استطاع المعرض تحقيقها من حيث أعداد الزوار وحجم الصفقات التي تمت على هامش فعالياته، الأمر الذي يعكس نجاح شركة أبوظبي الوطنية للمعارض في دعم المعارض القائمة وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية لتأكيد مكانة أبوظبي كعاصمة لصناعة سياحة الأعمال في المنطقة».

وأشار إلى أن النجاح الكبير للمعرض في دورته الحالية سيساهم في تعزيز ثقة منظمي الفعاليات المتخصصة في البنية التحتية لمراكزنا ويعزز من تنافسية الإمارة لاستقطاب المزيد من المعارض والمؤتمرات الجديدة وفق القطاعات التي حددتها خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعام 2030.

وبين الظاهري، أن أدنيك تعمل باستمرار مع جميع شركائها في القطاعين العام والخاص لإنجاح الفعاليات كافة التي تقام في مراكزها المختلفة داخل وخارج الدولة، وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة أبوظبي، وما المكانة المتميزة التي وصل إليها معرض أديبك منذ دورته الأولى وحتى الدورة الحالية التي تعد الأكبر في تاريخه، إلا نتاج طبيعي لهذه الجهود التي بذلت من العديد من المؤسسات الوطنية، التي نتقدم لها بعظيم الشكر والتقدير على التعاون البناء والمثمر.

مناطق عرض جديدة

وشهد المعرض إطلاق ثلاث مناطق عرض جديدة هي منطقة «التكنولوجيا الرقمية في قطاع الطاقة» و«منطقة الآلات الثقيلة» و«منطقة الغوص التجارية».

وسلط الحدث الرائد، الذي اختتم أعماله أخيراً، الضوء على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة التي من شأنها زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء وتعزيز مستويات الربحية لقطاع النفط والغاز، فضلاً عن استعراض جهود التحول الرقمي.

وتضمن المعرض سلسلة من المؤتمرات والدورات التقنية، التي قدّمها مجموعة من الخبراء في قطاع الطاقة ومناقشات تفاعلية حول مستقبل قطاع النفط والغاز في العديد من المجالات كالدورات الوزارية، وجلسات قادة الأعمال العالمية، جلسات حوارية لمديري الشركات والتنفيذيين بالإضافة إلى برنامج تقني شامل.

وانطلاقاً من أهمية المعرض كمنصة رائدة لقادة القطاع من مختلف الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، شاركت 42 شركة وطنية ودولية تعمل في مجال البترول، بالإضافة إلى كبار صانعي السياسات والقرارات في اكثر من 160 مؤتمراً استراتيجياً، حيث شمل عدد المتحدثين 980 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم والذين تطرقوا إلى جوانب ومراحل القطاع كافة.

وتخلل معرض أديبك 2018 اجتماعات الطاولة المستديرة التي استضافها أعضاء نادي الشرق الأوسط للبترول من كبار الشخصيات، حيث شارك قادة الأعمال ونخبة من صناع القرار في القطاع في جلسات حوارية مفتوحة بهدف التغيير ووضع استراتيجيات قادرة على تعزيز وتحديد نماذج الأعمال المستقبلية، والتأثير في الاستراتيجيات التحويلية لقيادة مسيرة النمو في هذا القطاع، وتحديد الخريطة المستقبلية لقطاع النفط والغاز.

أديبك للشباب

وشكلت الدورة الرابعة من معرض «أوفشور آند مارين»، الذي يقام جنباً إلى جنب مع الحدث العالمي الرائد للنفط والغاز، فرصة فريدة للحضور لتعزيز التواصل والتفاعل مع مالكي ومشغلي قوارب العمل والإمداد ومنصات الحفر.

وبالمقابل، شهد برنامج «أديبك للشباب»، المدعوم بالكامل من قبل «دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي»، مشاركة حوالي 600 طالب من طلبة المدارس الثانوية، الإماراتيين والدوليين، للوصول إلى المعرفة الحديثة والتعرف على رؤى معمقة حول صناعة النفط والغاز.

وتم إطلاق البرنامج من قبل «أديبيك» في العام 2013 ليكون بمثابة مبادرة نوعية تستهدف توطيد جسور التواصل مع الشباب. ونجح البرنامج في استضافة أكثر من 1900 طالب تتراوح أعمارهم بين 14 و17 خلال السنوات الخمس الأولى من انطلاقه.

تجدر الإشارة إلى أن «مركز أبوظبي الوطني للمعارض» يوفر نحو 133 ألف متر مربع من مساحات داخلية وخارجية بالإضافة لمساحات العرض المائية في منطقة القناة المائية «أدنيك مارينا»، والتي تعد مناسبة لإقامة الفعاليات العالمية والحية والتي يمكن تكييفها وفقاً لاحتياجات المتعاملين، بالإضافة إلى أكثر من 6.000 موقف للسيارات، ما يجعله أحد أكثر مراكز المعارض تطوراً من ناحية التجهيزات التقنية على مستوى المنطقة بالإضافة إلى مرافقه الحديثة والمتصلة والمبنية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.