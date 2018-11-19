استثمارات كبيرة لتغيير علامة «سنشري إكسبرس» التجارية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة جلف بيناكل لوجستكس ومقرها الإمارات ضخ استثمارات كبيرة لتغيير العلامة التجارية لشركة «سنشري اكسبرس» للبريد السريع التي استحوذت عليها حديثاً.

وقال شايلش داش رئيس مجلس إدارة شركة جلف بيناكلس لوجستكس: تم تجديد سنشري إكسبرس بالكامل، حيث تم استحداث شعار جديد وإنشاء موقع جديد على شبكة الإنترنت أكثر تفاعلاً. وأصبح للشركة مستودع أكبر، كما انتقلت إلى مكتب جديد أكبر، ودشنت تطبيقاً هاتفياً صديقاً للعملاء، مشيراً إلى أن ذلك الذي سيضمن مستقبلاً باهراً للشركة.

وأكد داش أن العلامة التجارية القوية ومبادرات الخدمات ساعدت على جذب عملاء جدد وتوسيع محفظة العملاء الحاليين. وقمنا بالتوقيع مع أكبر اللاعبين والمؤسسات في قطاع التجارة الإلكترونية، ونتيجة لذلك حدثت زيادة كبيرة وسريعة في الشحنات اليومية لسنشري اكسبرس. والشعار الجديد لسنشري اكسبرس هو «حياه دون انقطاع». وأوضح أن ذلك كله أدى إلى تحسين كفاءة الأسطول ومستوى خدماتها من 75% إلى 93%.