بحث تعزيز التعاون بين أبوظبي وكندا في الطاقة والأمن الغذائي

المصدر: أبوظبي- البيان

بحث سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي بمكتبه مع وفد حكومي من مقاطعة ألبرتا الكندية، برئاسة جوسن كريبس نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة، تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين ألبرتا وأبوظبي وخاصة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تعزيز قنوات التواصل بين مكتب أبوظبي للاستثمار التابع للدائرة والجهات الكندية المرشحة للاستثمار في أبوظبي وبحث إمكانية الاستفادة من الفرص والمشروعات الاستثمارية المتاحة لدى مقاطعة ألبرتا، والتي تمتلك أبوظبي فيها مزايا تنافسية مثل مشروعات الصناعات البتروكيماوية والطاقة المتجددة المعلن عنها مؤخراً.

وأكد سيف الهاجري حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات الكندية في مجالات التنمية المستدامة عبر تعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين.

وبلغ التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين من يناير حتى سبتمبر 842 مليون درهم بنسبة زيادة بلغت 32.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 634 مليوناً.

وبلغ عدد الرخص المملوكة للكنديين المسجلة في أبوظبي661 رخصة فيما بلغ عدد الوكالات التجارية الكندية المسجلة حتى نهاية 2017 نحو 97 علامة.

ومن أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في كندا دناتا ومبادلة للاستثمار وشركة أبوظبي للاستثمار والأحواض الجافة العالمية وأبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وإعمار العقارية ومؤسسة دبي العالمية ومجموعة س س لوتاه، ونفط الهلال الدولية وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.