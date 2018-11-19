«هيئة الأوراق» و«رواد» تدعمان المشاريع الريادية

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد» وهيئة الأوراق المالية والسلع، أهمية مواصلة تنسيق الجهود المشتركة لتعزيز الخدمات المقدمة لرواد الأعمال المواطنين، وضرورة السعي لإيجاد أدوات جديدة وحلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المشاريع الريادية المتوسطة والصغيرة، والعمل على تطوير عناصر البيئة الاستثمارية الملائمة لنمو ونجاح هذه المشاريع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وجمع كلاً من الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد».

واستعرض سلطان بن هده السويدي دور مؤسسة رواد في دعم قطاع ريادة الأعمال من خلال تقديم مجموعة من التسهيلات المالية وغير المالية، بهدف الوصول إلى بيئة أعمال متطورة ومثمرة للشركات الصغيرة والمتوسطة في الشارقة.

وثمّن السويدي حرص هيئة الأوراق المالية والسلع على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع رواد، وسعيها نحو التعاون والتنسيق المتبادل لإيجاد حلول مبتكرة وأدوات جديدة لتمويل مشاريع رواد الأعمال .

من جانبه، أوضح الدكتور عبيد الزعابي، أن هيئة الأوراق المالية والسلع تسعى وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين نحو حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الوعي الاستثماري لديهم، وتعزيز بيئة جاذبة لرؤوس الأموال وللمشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة.

وناقش الحضور مقترحاً تقدمت به الهيئة لتمويل المشاريع من خلال الأسواق المالية، ويتمثل في إصدار عام لصكوك وسندات بالدرهم، بقيمة اسمية تتراوح ما بين 100 إلى 1000 درهم، باسم الصناديق التي تملكها المؤسسات الحكومية الاتحادية، أو المحلية باعتبار هذه المؤسسة مدعومة حكومياً.