85 % إشغال «نيكي بيتش دبي» خلال الصيف

المصدر: دبي - البيان

قال حنا القزّي، مدير عام منتجع وسبا «نيكي بيتش دبي»، إن المنتجع شهد ارتفاعاً في مُعدّلات الإشغال بلغت نسبتها أكثر من 85% في فصل الصيف، إضافة إلى استقباله لأكثر من 80 ألف نزيل خلال 2018.

ويعتبر هذا المنتجع الوجهة الحيوية الرائدة في مجال الضيافة، إذ يقدم لضيوفه وزواره من محبي ارتياد الشواطئ في دبي خدمات فاخرة مع أجواء تحفل بالمرح والإثارة لذكريات تدوم على المدى البعيد.

وقال القزّي: «نفتخر بالنجاح الذي حقّقه المنتجع ويعود ذلك إلى الجهود الكبيرة من قبل طاقم العمل المُميّز، أسلوبنا في توظيف العاملين، خدماتنا الشخصية الراقية والفاخرة، جنباً إلى جنب مع الإطلالة الحديثة والمُختلفة للمنتجع». وأضاف، «إننا نواصل العمل على الدوام لتوفير شيء فريد ومثير في المنتجع لمواصلة التقدّم والريادة في السوق».