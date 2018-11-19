مشاركة ناجحة لفندق باب القصر في سوق السفر العالمي

المصدر: أبوظبي- البيان

اختتم فندق باب القصر مؤخراً مشاركة ناجحة بفعالية سوق السفر العالمي. ومنح المعرض ممثلي الفندق منصةً للتفاعل مع الشركات والجهات العاملة في مجال السياحة والسفر، بهدف جذب المزيد من السياح لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سلط فريق الفندق الضوء على باقات الإقامة المميزة التي يقدمها، وعلى موقعه الاستراتيجي على كورنيش أبوظبي.

وقال مصطفى طنطاوي، مدير العمليات لدى فندق باب القصر: يسعدنا أن نرى جهودنا تؤتي ثمارها، ويتمثل ذلك بردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها من قادة ورواد سوق العمل خلال فعالية سوق السفر العالمي في لندن. وشكل المعرض منصة رائعة مكنتنا من عرض طبيعة ضيافتنا، والتي تركز على منح الضيوف خدمات مصممة خصيصاً لملائمة احتياجاتهم، تعكس جذورنا الشرق الأوسطية.