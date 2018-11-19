«3 أيام تخفيضات كبرى» يعود إلى «ذا أوتلت فيليدج»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ذا أوتلت فيليدج»، وجهة التسوّق والترفيه التابعة لشركة «مِراس» في دبي، عن عودة مهرجان «3 أيام تخفيضات كبرى» بنسخته الرابعة في شهر نوفمبر الجاري، حيث ستتحول الوجهة إلى ساحة تسوق تُعرض فيها المنتجات خارج المتاجر، وتدعو الزائرين إلى التجول والاستفادة من العروض المخفضة على المنتجات، في أجواء «ذا أوتلت فيليدج» الكلاسيكية المستوحاة من أجواء مقاطعة توسكاني الإيطالية المذهلة.

وخلال الفترة بين 22 و24 نوفمبر، تقدم «ذا أوتلت فيليدج» تخفيضات مذهلة تتراوح بين 50 و90%، وتتيح أمام المتسوقين فرصة للاستفادة من أفضل العروض، وتجديد خزائن ملابسهم الخريفية والشتوية من أشهر العلامات التجارية لأزياء النساء والرجال والصغار.

وإلى جانب التخفيضات المذهلة، تقدم «ذا أوتلت فيليدج» مجموعة من فعاليات الترفيه المتنوعة، والتي تشمل الشخصيات الكرتونية العملاقة الجوالة، وورش عمل الأطفال المسلية، لإضافة مزيد من المتعة والمرح إلى تجربة التسوق الفريدة.

ويقام مهرجان التخفيضات الكبرى على مدى 3 أيام بتنظيم مؤسسة دبي للمهرجات والتجزئة التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري (دبي للسياحة)، بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوق على مدار العام.

وتعتبر «ذا أوتلت فيليدج» وجهة متاجر تجزئة مغلقة طوّرتها شركة مِراس، وتقدّم للزوار تجربة تسوّق بأسعار مخفّضة في بيئة متميزة ومدهشة واستوحيت هندستها من قرية سان جيمينيانو الإيطالية الفاتنة الواقعة على إحدى تلال منطقة توسكانا، وهي تجمع بين التصميم اللافت المستوحى من ماضٍ غني وأسلوب البناء المبتكر.