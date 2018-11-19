«لودوس» تنظم فعالية في دبي الجمعة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «لودوس»، المتخصصة في منظومة الألعاب، تنظيم فعالية في دبي يوم الجمعة في فندق «كونراد» بدبي. كانت الشركة حصلت مؤخراً على استثمار من «سوفت بنك»، تبعه عدد من الاستثمارات من كلّ من «كولن ستار كابيتال»، و«دو كابيتال»، و«بي إيه كابيتال». كما أعربت بعض الشركات الكبيرة مثل «آي بي إم»، و«لوتي»، و«بنك أوف يوكوما» عن اهتمامها بالاستثمار في «لودوس» أيضاً.

وتهدف «لودوس» إلى بناء منظومة ألعاب شاملة قائمة على تقنية «بلوك تشين» للتعاملات الرقمية، ودمج مُجتمعات اللاعبين، والمطورين، والمستثمرين سوياً. ويضم الفريق الإداري للشركة عدداً من مطوري الألعاب البارزين وعُلماء وخبراء تشفير. وقام الفريق بتطوير ألعاب شهيرة، وحقق إنجازات كبيرة في العديد من الشركات ذات العلامات التجارية الشهيرة.