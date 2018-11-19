الإمارات تجاور العمالقة في حلبة الطاقة العالمية

المصدر: دبي- وائل الخطيب

قالت مجلة «بتروليوم إكونومست» التي تصدر في لندن في تقرير حديث لها: إن الإمارات تهدف لتصبح واحة استقرار في الشرق الأوسط، مضيفة أن خطط الطاقة أحكم إعدادها لتشكل رافدا قويا للمساعدة في الحفاظ على ثقة المستثمرين، في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات وقبل اليوم الوطني الخمسين لها، أخذت مكانها جنباً إلى جنب مع عمالقة القوى العظمى في حلبة الطاقة العالمية، إدراكاً منها أن كسب ثقة المستثمرين وتعزيزها أمر أساسي لاستمرار هذه الوتيرة. وهذا يعني أن طموحات الإمارات يجب أن تتعامل مع بعض القضايا التي تعتري الساحة العالمية.وكان صندوق النقد الدولي ذكر في وقت سابق أن إدخال ضريبة القيمة المُضافة خطوة إيجابية في النضج الاقتصادي لدولة الإمارات.

وأضاف التقرير: إن التوقعات الكلية لصندوق النقد الدولي، ينبغي أن تطمئن الكثيرين، وخاصة في ضوء النمو السكاني الذي من المتوقع أن يصل إلى 11 مليوناً في عام 2030. ومن المتوقع أن يصل النمو الإجمالي للإمارات إلى 2.95% هذا العام، و3.7% في 2019، في ظل ارتفاع النفاق الحكومي وإنتاج النفط.